تصادم وانفجار.. حادث حافلة يوقع 8 ضحايا في البرازيل

شفق نيوز- برازيليا

لقي ما لا يقل عن 8 أشخاص حتفهم، يوم الاثنين، إثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنة على طريق اتحادي سريع في ولاية "ميناس غيرايس" جنوب شرقي البرازيل، وفقًا للشرطة الفيدرالية.

وذكرت الشرطة البرازيلية، في بيان، أن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح الأحد على الطريق السريع "بي آر-251"، بحسب "فرانس برس".

وأضافت أن "الحافلة كانت في طريقها من مدينة "ساو برناردو دو كامبو" بولاية "ساو باولو" إلى مدينة "أراكاجو" بولاية "سيرجيبي"، قبل أن تصطدم بالشاحنة، ثم تنفجر لاحقًا".

وأغلقت السلطات البرازيلية في المنطقة التي شهدت الحادث، الجزء المتضرر من الطريق السريع، بينما يواصل المحققون العمل لتحديد سبب الاصطدام.