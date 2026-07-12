تشيلي.. 13 قتيلاً ومصاباً في حادث دهس (فيديو)

شفق نيوز- سانتياغو

أعلنت شرطة تشيلي، يوم الأحد، مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة 7 آخرين بعدما دهستهم سيارة خلال مهرجان تسوق في مدينة فينيا ديل مار، غرب العاصمة سانتياغو، مؤكدة توقيف السائق.

وأفاد الكولونيل في شرطة فينيا، ديل مار خورخي غوايتا، بأن "السائق ولأسباب لم تتضح بعد، فقد على ما يبدو السيطرة على مركبته، ما أدى إلى دهس عدد من المشاة عند أطراف مهرجان كاوبوليكان"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

At least six people were killed and multiple others injured after a vehicle plowed into a crowd at the Viña del Mar fair in Chile. Authorities are investigating the incident. pic.twitter.com/UWjeSX2Osc — Breaking911 (@Breaking911) July 12, 2026

واستدعى الحادث نشر فرق طوارئ واسعة النطاق في الموقع، كما بدأت الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحادث، بحسب ما تدوال ناشطون على منصة إكس"، حيثُ تداولوا مقاطع فيديو توثق لحظة اعتقال السائق، الذي لا يزال رهن تصرف السلطات المختصة.