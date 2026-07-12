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    • تشيلي.. 13 قتيلاً ومصاباً في حادث دهس (فيديو)

    تشيلي.. 13 قتيلاً ومصاباً في حادث دهس (فيديو) شرطة تشيلي
    2026-07-12T18:54:00+00:00

    شفق نيوز- سانتياغو

    أعلنت شرطة تشيلي، يوم الأحد، مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة 7 آخرين بعدما دهستهم سيارة خلال مهرجان تسوق في مدينة فينيا ديل مار، غرب العاصمة سانتياغو، مؤكدة توقيف السائق.

    وأفاد الكولونيل في شرطة فينيا، ديل مار خورخي غوايتا، بأن "السائق ولأسباب لم تتضح بعد، فقد على ما يبدو السيطرة على مركبته، ما أدى إلى دهس عدد من المشاة عند أطراف مهرجان كاوبوليكان"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

    واستدعى الحادث نشر فرق طوارئ واسعة النطاق في الموقع، كما بدأت الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحادث، بحسب ما تدوال ناشطون على منصة إكس"، حيثُ تداولوا مقاطع فيديو توثق لحظة اعتقال السائق، الذي لا يزال رهن تصرف السلطات المختصة.

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