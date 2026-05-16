تسرب مواد مشعة داخل موقع نووي في اليابان

شفق نيوز- طوكيو

كشفت شركة "Tohoku Electric Power" المشغلة لمحطة أوناغاوا للطاقة النووية في محافظة ميياغي اليابانية، عن رصد تسرب لسائل يحتوي على مواد مشعة في وحدة التوليد الثانية بالمحطة.

وذكرت الشركة في بيان، ان التسرب جرى اكتشافه في قسم التوربينات خلال ساعات النهار.

وأضافت أن السائل المشع كان يتسرب عبر شق في خزان تصريف مضخة المكثف، مشيرة إلى أن المفاعل كان في حالة توقف تام عن التشغيل لحظة اكتشاف الحادثة.

وأكدت الشركة، أن السائل لم يتخط حدود المبنى، ولم يسجل أي تأثير على البيئة المحيطة.

وفي السياق ذاته، نفت الشركة أي ارتباط بين هذه الحادثة وزلزال بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب المنطقة ذاتها في ساعات المساء، مؤكدة أن الحادثتين وقعتا بصورة مستقلة.

وتقع محطة أوناغاوا النووية على الساحل الشمالي لجزيرة هونشو، على بعد نحو 330 كيلومترا شمال شرق طوكيو، وهي في الخدمة منذ عام 1984.