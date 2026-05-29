تسجيل نحو 1130 حالة وفاة وإصابة بـ"إيبولا" في الكونغو الديمقراطية

شفق نيوز- متابعة

كشفت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة، عن تسجيل نحو 1130 حالة وفاة وإصابة بفيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما أعلنت عن سبع إصابات مؤكدة بالفيروس في أوغندا.

وقالت المنظمة في بيان أن هناك 906 حالات مشتبه أنها مصابة بـ"إيبولا" في الكونغو الديمقراطية، من بينها 223 حالة وفاة يجري التحقيق ما إذا كانت بسبب الفيروس.

وبينت أن من بين الإصابات 125 حالة مؤكدة بفيروس "إيبولا"، أدت إلى 17 حالة وفاة و16 إصابة مؤكدة بين العاملين في الرعاية الصحية.

وأشارت المنظمة إلى تسجيل سبع حالات إصابة مؤكدة بـ"إيبولا" في أوغندا، بينهم 3 جاؤوا من الكونغو الديمقراطية.