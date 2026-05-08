تسجيل حالة إصابة بفيروس "هانتا" في إسبانيا

شفق نيوز- مدريد

كشف وزير الدولة للشؤون الصحية في إسبانيا خافيير باديا، يوم الجمعة، عن تسجيل إصابة بفيروس "هانتا" جنوب شرق البلاد.

وقال باديا، للصحفيين، إن "امرأة في إقليم أليكانتي جنوب شرق إسبانيا، ظهرت عليها أعراض تتفق مع الإصابة بفيروس هانتا"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف أن "المرأة كانت مسافرة على متن رحلة جوية مع مريض توفي في جوهانسبرج بعد سفره على سفينة الرحلات (هونديوس) وإصابته بالفيروس".

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، قد طمأنت، بعد تفشي فيروس "هانتا" على متن سفينة سياحية، مؤكدة أن هذا لا يشكل بداية جائحة أو وباء.

وقالت مديرة قسم الوقاية والتأهب في وجه الجوائح والأوبئة في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، خلال أول مؤتمر صحفي منذ بداية الأزمة "ليست بداية وباء، ليست بداية جائحة، لكنها فرصة للتذكير بأهميّة الاستثمار في الأبحاث المتمحورة على مسببات الأمراض على غرار هذا الفيروس، لأن العلاجات واللقاحات ووسائل التشخيص تنقذ الأرواح".

وأبحرت سفينة "إم في هونديوس" عبر المحيط الأطلسي منذ الأول من نيسان/أبريل، في رحلة من الرأس الأخضر إلى جزر الكناري، حيث سيخضع الركاب وأفراد الطاقم المتبقين البالغ عددهم نحو 150 للمراقبة قبل السماح لهم بالعودة إلى ديارهم.

وأعلنت شركة "أوشن وايد إكسبيديشنز" للرحلات البحرية، المشغلة للسفينة، أمس الخميس، أن 30 راكباً من 12 جنسية على الأقل، غادروا السفينة خلال توقفها في 24 نيسان/ أبريل الماضي في جزيرة سانت هيلينا البريطانية، موضحة أن الركاب المتبقين لا يظهرون أي أعراض.

وكان زوجان هولنديان سافرا حول أميركا الجنوبية قبل صعودهما على متن السفينة في أوشوايا بالأرجنتين في 1 نيسان/ أبريل الماضي أول ضحايا الوباء.

فيما يتوقع وصول سفينة "إم في هونديوس" إلى جزر الكناري في إسبانيا في نهاية هذا الأسبوع.