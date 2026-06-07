تزامناً مع "التهديدات الإيرانية".. هولندا تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل

شفق نيوز- أمستردام

أفادت "القناة 12" الاسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأن شركة الطيران الهولندية "KLM" مددت تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 27 تموز/ يوليو المقبل.

يأتي ذلك عقب تهديدات إيرانية باستهداف اسرائيل، رداً على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، لوّح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، باستئناف الحرب ضد ‏أميركا وإسرائيل، معتبراً أنهما لا يفهمان إلا "لغة القوة"، وذلك على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

وقال قاليباف، وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض مع ‏واشنطن: "لا يلتزمون (أميركا وإسرائيل) بوقف النار ولا يؤمنون بالحوار وقد ‏أثبتوا بالحصار وانتهاك الاتفاقيات في لبنان أنهم لا يفهمون ‏إلا لغة القوة".‏

وأضاف، أن الحصار البحري والضوء الأخضر الأميركي ‏لإسرائيل "يحوّلان القواعد والأصول الأميركية والتابعة ‏للنظام في المنطقة إلى أهداف مشروعة"، مستطرداً بالقول، ‏إن "يد قواتنا المسلحة مفتوحة كما هو الحال دائماً".‏

يأتي هذا بعدما شهدت ضاحية بيروت الجنوبية في وقت سابق من اليوم، ‏تصعيداً ميدانياً لافتاً، إثر غارة جوية شنها الطيران الحربي ‏الإسرائيلي بأوامر مباشرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ‏ووزير الدفاع يسرائيل كاتس‎.‎

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ‏العبرية، أن تل أبيب كانت قد أخطرت الإدارة الأميركية ‏مسبقاً بنيتها استهداف منطقة "المريجة" في الضاحية ‏الجنوبية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن غرفة العمليات ‏المستهدفة كانت خالية لحظة القصف.‏