ترمب يوجه إنذاراً جديداً لإيران: الوقت ينفد وعليكم التحرك بسرعة

شفق نيوز- واشنطن

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الأحد، تحذيراً جديداً لإيران قال فيه إن الوقت "ينفد"، ودعاها إلى التحرك "بسرعة فائقة".

وقال ترمب في منشور مقتضب عبر منصة "تروث سوشيال": "بالنسبة لإيران، فإن عقارب الساعة تدق، ويجدر بهم أن يتحركوا، وبسرعة فائقة، وإلا فلن يتبقى منهم شيء. الوقت جوهري"، دون أن يحدد طبيعة الخطوة التي يطالبها باتخاذها.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، عن شروط واشنطن، في ردها على مقترح الاتفاق.

وقالت الوكالة، إن "واشنطن اشترطت ربط وقف الحرب في جميع الساحات بإجراء المفاوضات".

وأضافت: واشنطن اشترطت عدم دفع حتى 25 بالمئة من الأصول الإيرانية المجمّدة، وأيضا اشترطت الإبقاء على تشغيل مجموعة واحدة فقط من منشآت إيران النووية.

وتابعت: كما اشترطت عدم دفع أي تعويضات لإيران، وتسليمها 400 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني.

وكان ترمب، قد نشر أمس السبت، تدوينة على منصة "تروث سوشيال" ألمح فيها بتصعيد مرتقب ضد إيران، مرفقاً معها صورة تعبر عن التوتر الملاحي في مضيق هرمز.

وكتب ترمب في التدوينة التي تابعتها وكالة شفق نيوز: "هدوء ما قبل العاصفة"، وذلك في إشارة إلى إيران.

وأرفق تلك الجملة مع صورة مصممة تظهره مرتدياً قبعة حمراء مكتوب عليها شعاره السياسي "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً" Make America Great Again مع سفن حربية إيرانية وسط عاصفة ورعد في البحر، فيما بدا خلفه ضابط في البحرية الأميركية، في إشارة الى التوترات البحرية في مضيق هرمز.

كما توعد ترمب، إيران بمواجهة "وقتاً سيئاً جداً" إذا لم تبرم اتفاقاً مع الولايات المتحدة، قائلاً السبت: "ليس لدي أي فكرة عما إذا كانت إيران ستوقع اتفاقاً"، مهدداً في الوقت نفسه بالقول إن "إيران ستواجه وقتاً سيئاً جداً إذا لم توقع اتفاقاً، ومن الأفضل لها إبرام صفقة".