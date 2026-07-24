ترمب يهدد الاتحاد الأوروبي دفاعاً عن الشركات الأميركية: لسنا حصالة نقود لهم

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يستهدف بشكل مباشر الشركات الأميركية مرة أخرى كعادته.

وأضاف ترمب، في تصريح صحفي أن "الولايات المتحدة ليست حصالة نقود لأوروبا ولن نسمح بأن تكون كذلك"، متابعاً: "سنبدأ فورا تحقيقا بشأن ممارسات سرقة أوروبا للشركات الأميركية".

وأوضح أن "الاتحاد الأوروبي سيدفع ثمنا باهظا لسلوكه غير القانوني وغير الأخلاقي تجاه الشركات الأميركية".

وأشار ترمب، إلى أن "الاتحاد الأوروبي فرض سابقا غرامة بقيمة 15 مليار دولار على شركة "آبل"، و3 مليارات دولار على "ميتا"، و2.5 مليار دولار على "أمازون"، إلى جانب غرامات على شركات أخرى".

وتابع قائلاً إن "غوغل" أُبلغت مؤخراً بفرض غرامة جديدة بقيمة مليار دولار، ليرتفع إجمالي الغرامات المفروضة عليها إلى أكثر من 18 مليار دولار".

ويوم أمس الخميس، فرض الاتحاد الأوروبي غرامتين على شركة "غوغل" بقيمة 890 مليون يورو (مليار دولار)، في خطوة قد تؤدي إلى تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.

وغرّم التكتل، المجموعة الأميركية العملاقة 460 مليون يورو بسبب تفضيل الشركة لخدماتها الخاصة، مثل "غوغل فلايتس" للرحلات الجوية أو "غوغل هوتيلز" للفنادق، بشكل غير قانوني على حساب المنافسين في نتائج البحث.

وذكرت المفوضية الأوروبية أن الغرامة الثانية التي بلغت قيمتها 430 مليون يورو، فُرضت لأن "غوغل" لم تسمح لمطوري التطبيقات بإظهار عروض بالمجان للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني "غوغل بلاي".