ترمب يهاجم إيطاليا ويرفض التعليق على "الرد الإيراني"

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، بأنه يدرس نقل القوات الأميركية من القواعد الإيطالية.

وأضاف ترمب لصحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية، أن "إيطاليا لم تكن موجودة حين احتجناها وأدرس نقل قواتنا من قواعد إيطاليا".

وتابع "لا رغبة لي حاليا في التعليق بشأن الرد الإيراني".

وتوعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم السبت، إيران، باتخاذ إجراءات ضمن "مسار مختلف"، على حد وصفه، في حال فشل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، قائلا: "سنسلك مسارًا مختلفًا إذا لم يتم توقيع جميع الاتفاقيات وإتمامها... قد نعود إلى مشروع الحرية إذا لم تتحقق الأمور".