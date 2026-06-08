ترمب يهاتف نتنياهو مجدداً.. وإسرائيل تتمسك بـ"معادلة الضاحية"

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الاثنين، عن اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت تصاعدت فيه الانتقادات الداخلية للعمليات العسكرية الجارية.

ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي قوله إن نتنياهو أجرى اتصالاً وصفه بـ"الجيد" مع ترامب، مؤكداً أن المحادثة اتسمت بالتوافق في المواقف بين الجانبين.

وأضاف المصدر أن إسرائيل لن تتراجع عن تطبيق ما يعرف بـ"معادلة الضاحية"، مشيراً إلى أن أي إطلاق نار باتجاه المستوطنات الإسرائيلية سيُقابل بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت.

في المقابل، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، استمرار جولة القتال الحالية، معتبراً أنها لا تحقق أي هدف استراتيجي لإسرائيل.

وقال لابيد، إن الحكومة الإسرائيلية لم توضح الغاية من العمليات العسكرية الجارية، معتبراً أن غياب التفسير لا يعود إلى سرية الأهداف بل إلى عدم وجود رؤية واضحة لها.

وأوضح أن القيادة الإسرائيلية "فشلت في غزة ولبنان وإيران والضفة الغربية"، معرباً عن عدم ثقته بقدرتها على إدارة المرحلة الحالية دون تقديم مبررات أو أهداف محددة للرأي العام.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني، وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل، مؤكدا في حال استمرار الاعتداءات خصوصا في جنوب لبنان، فسيكون رد طهران "أشد قوة".