ترمب ينهي اجتماع "غرفة العمليات" دون قرار بشأن إيران

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وسائل إعلام أميركية، مساء اليوم الجمعة، بأن اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لم يتوصل إلى قرار بشأن أي اتفاق جديد مع إيران، حيث ما تزال هناك العديد من القضايا قيد النقاش.

وأفادت شبكة "فوكس نيوز"، بانتهاء اجتماع الرئيس الأميركي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض.

فيما قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الاجتماع استمر نحو ساعتين، دون التوصل إلى قرار بشأن أي اتفاق جديد مع إيران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قوله إن الإدارة تعتقد أنها باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق، إلا أن هناك عدداً من القضايا ما تزال قيد النقاش.

وأضاف المسؤول أن من بين المسائل التي لم تُحسم بعد قضية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترمب إنه سيتوجه إلى "غرفة العمليات" لاتخاذ القرار النهائي بشأن اتفاق يتعلق بإيران، كاشفاً عن سلسلة بنود قال إنه تم التوافق عليها مع طهران.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن لديهم تعهدات شفهية من الإيرانيين بشأن المواد النووية، في إشارة إلى اليورانيوم المخصب.

وكشف ترمب، الجمعة، تفاصيل اتفاق مقترح مع إيران، قائلاً إن "واشنطن ستنسق مع طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لإخراج المواد النووية وتدميرها".

في المقابل، نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن مصادر قولها إن تصريحات ترمب بشأن تفاصيل اتفاق محتمل مع إيران "هي مزيج من الحقيقة والزيف، ومحاولة لتصوير نصر مزيف".

كما قال مصدر إيراني ⁠كبير ‌لوكالة "رويترز"، الجمعة، إن طهران وواشنطن ⁠توصلتا إلى تفاهم ⁠سياسي بشأن الحرب، لكنه لم توضع لمساته النهائية بعد.