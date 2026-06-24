ترمب ينتقد "خذلان" أوروبا ويحذر إيران: اللعبة ستتغير

شفق نيوز- واشنطن

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء اليوم الأربعاء، مستوى الدعم الأوروبي خلال المواجهة مع إيران، معتبراً أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) لم تقدم المساندة التي كانت تتوقعها الولايات المتحدة.

وقال ترمب، خلال استقباله الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، إن لدى واشنطن "شعوراً بالإحباط" من حجم المساعدات الأوروبية خلال الحرب مع إيران، مضيفاً أن دول الحلف "خذلت الولايات المتحدة" في هذا الملف، معرباً عن خيبة أمله من مواقف بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا تجاه الحرب.

وأضاف أن من الجيد أن يبدي الحلفاء استعدادهم للمساعدة، حتى وإن لم تكن الولايات المتحدة بحاجة إليها، لكنه رأى أنهم لم يقدموا الدعم الكافي.

وأشار ترمب إلى أنه "من غير المقبول أن تفرض إيران رسوماً في مضيق هرمز، وستتغير اللعبة إذا فرضت الرسوم".

بدوره، اعتبر روته أن ما فعله ترمب بشأن إيران "مهم"، قائلاً إنها كانت قريبة من امتلاك قدرات نووية، وأكد أن الحلف يجري مشاورات مع الدول الأعضاء لرفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن الدول الأوروبية ستزيد إنفاقها الدفاعي خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن أوروبا أنفقت بالفعل "مبالغ كبيرة تقدر بمليارات الدولارات" على قطاع الدفاع، في إطار تعزيز قدرات الحلف والاستجابة للتحديات الأمنية المتزايدة.