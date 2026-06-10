ترمب يكشف عن "مهمة سرية" نفذت في هرمز

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء اليوم الأربعاء، إن أمر إيران "انتهى" بعدما لحقت الهزيمة بجيشهم وخسروا اقتصادهم، كاشفاً في الوقت نفسه عن تنفيذ الجيش الأميركي "مهمة سرية" الشهر الماضي لدعم ناقلات النفط والسفن التجارية الأخرى خلال عبورها مضيق هرمز.

وذكر ترمب، عبر منصة "تروث سوشال" تابعتها وكالة شفق نيوز، أن هذه الجهود أسفرت عن عبور أكثر من 100 مليون برميل من النفط عبر المضيق إلى الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن أكثر من 200 سفينة تجارية عبرت المضيق بأمان.

واعتبر الرئيس الأميركي أن ما وصفه بـ"الجهد الناجح للغاية" يعود إلى أن الولايات المتحدة "تسيطر على مضيق هرمز، وليس إيران"، مضيفاً أن الجيش الإيراني "هُزم"، وأن اقتصاد طهران "ضاع"، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ترمب، أن بلاده ستهاجم إيران بقوة مجدداً اليوم، ولديها الحق في استئناف القصف، معتبراً أن "إيران تماطل في توقيع الاتفاق، وسنرى ما ستؤول إليه الأمور، وإما أن نجد حلاً معها أو سنقضي عليها"

إلى ذلك، قال وزير الحرب الأميركي بيت هيجسيث، الأربعاء، إن من "غير الحكمة" أن تمضي إيران في تحدي الولايات المتحدة، محذراً طهران من مواصلة التصعيد.

وكان ترمب قد قال، الأربعاء، إن إيران استغرقت وقتاً طويلاً للتفاوض على اتفاق مع الولايات المتحدة، وإنه سيتعين عليها الآن "دفع الثمن"، وذلك بعد تبادل إطلاق النار إثر إسقاط إيران لمروحية "أباتشي" أميركية قبالة سواحل عمان.