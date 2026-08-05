ترمب يكشف عن محادثات "جيدة" مع إيران ويُلوّح بضربة قوية إذا لم يُفتح مضيق هرمز

شفق نيوز - واشنطن

أعلن رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، أن واشنطن تخوض مفاوضات "جيدة" مع طهران بشأن اعادة فتح مضيق هرمز، وإنهاء الملف النووي، مجدداً تحذيره بتوجيه ضربة "غير مسبوقة" لإيران في حال بقاء الممر المائي مغلقاً.

وقال ترمب في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، "نجري محادثات جيدة للغاية، ومضيق هرمز سيفتح قريبا وإلا ستتعرض إيران لضربة قوية وهذا ما لا نأمله".

وأضاف "كنا سنشن أكبر هجوم على إيران منذ الحرب العالمية الثانية، لكنها طلبت إجراء المحادثات"، مجدداً تأكيده أن "إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، والعالم سيكون مختلفا إذا حصلت إيران على سلاح نووي".

وتابع ترمب قائلا: الإيرانيون يريدون عقد صفقة، ونجري محادثات جيدة جدا مع إيران ولدينا متسع من الوقت معها"، مشيراً إلى أن الإيرانيين "أجروا مفاوضات استمرت على مدار (يوم أمس الثلاثاء)".

من جانبه كشف مسؤول أميركي، لـ"أكسيوس"، إن "الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان على وشك التوصل لاتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز".