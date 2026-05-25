ترمب يكشف عن انضمام بعض الدول لاتفاقات أبراهام

شفق نيوز- واشنطن

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، عن انضمام بعض الدول لاتفاقات أبراهام.

وقال ترمب في تصريحاته له: طلبت من قادة الدول الذين شاركوا في محادثات السبت التوقيع على اتفاقات أبراهام، وأطلب من ممثليّ البدء فورا واستكمال عملية ضم هذه الدول إلى اتفاقات أبراهام.

وأضاف: انضمام إيران إلى اتفاقات أبراهام سيكون حدثا استثنائيا وقد يوحد الشرق الأوسط ويجعله أكثر قوة وازدهارا.

وبين :قادة المنطقة الذين تحدثت إليهم سيرحبون بانضمام إيران لاتفاقات أبراهام إذا وقعت اتفاقا معنا.

وأكد: إذا رفضت بعض الدول الانضمام إلى اتفاقات أبراهام، فلا ينبغي أن تكون جزءا من الاتفاق لأنها تظهر سوء نية، ويمكن تفهم سبب عدم رغبة دولة أو اثنتين بالتوقيع على اتفاقات أبراهام لكن على معظمها أن تكون جاهزة لذلك.

وكان ترمب، قال ليلة السبت، أنه أجرى اتصالا مع كل من محمد بن سلمان آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، والرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، والأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن بن جاسم بن جبر آل ثاني، والوزير علي الذوادي، من قطر، والمشير سيد عاصم منير أحمد شاه، رئيس باكستان، والرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مصر، والملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، بشأن إيران.

يشار إلى أنه بعد الاتصال مع هذه الدول، أعلن ترمب عن التوصل لاتفاق مع إيران، على أن تتم مناقشة التفاصيل النهائية له.