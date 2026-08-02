ترمب يعلن إلغاء هجوم "غير مسبوق" على إيران شريطة التوصل السريع لصفقة نهائية

شفق نيوز - واشنطن

قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأحد، تعليق عملية عسكرية واسعة "وغير مسبوقة" ضد إيران مقابل مبادرة طهران إلى إبرام صفقة سريعة مع واشنطن لفتح الممرات المائية، وإنهاء قضية الملف النووي.

وقال ترمب في تدوينة على موقع "إكس"، إن "الولايات المتحدة الأمريكية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد، ومستعدة للتحرك ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقوة عسكرية وردع عسكري وقوة نارية لم يشهد العالم لها مثيلاً منذ الحرب العالمية الثانية".

وأضاف أن إيران طلبت من واشنطن، ودول أخرى في الشرق الأوسط، تأجيل أي هجوم، بعدما تم الاتفاق على الخطوط العريضة لصفقة، مبيناً أن الصفقة "ستشمل الفتح الفوري والكامل والشامل لمضيق هرمز، وإنهاء التهديد النووي الإيراني".

وتابع ترمب بالقول: "استناداً إلى هذا الطلب، وافقتُ، من أجل مصلحة العالم في المستقبل، وكذلك من أجل بقاء إيران ناجحة ومزدهرة، على إلغاء الهجوم، شريطة أن يكون بالإمكان التوصل سريعاً إلى اتفاق"، مشيراً إلى أن إسرائيل تنضم إليه في هذا الالتزام.