ترمب يعلن إعادة فرض الحصار البحري على إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، إعادة فرض الحصار البحري على إيران.

وقال ترمب في تدوينة على منصة "تورث سورشيال"، إن "مضيق هرمز مفتوح، وسيظل مفتوحًا، سواء دخلت إيران أم لا. إننا نعيد فرض الحصار الإيراني، الذي سُمّي بهذا الاسم لأنه يمنع فقط سفن إيران أو عملائها من الدخول أو الخروج".

وأضاف" ستتمتع جميع الدول الأخرى باستخدام عادل ومفتوح للمضيق. ستُعرف الولايات المتحدة من الآن فصاعدًا، باسم "حامي مضيق هرمز"، ولكن بصفتها هذه، ومن باب الإنصاف، سيتم تعويضها بنسبة 20% من قيمة جميع الشحنات المنقولة، عن جميع التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة لهذا الجزء المضطرب من العالم.

وأكد: ستبدأ عملية التنفيذ والتشكيل فورًا.

وأوضح ترمب: "أرجّح بنسبة 90% أن مجتبى خامنئي قتل".

وأشار إلى أن لا فرصة أمام إيران لإعادة بناء قدراتها العسكرية.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ردّ مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن مضيق هرمز، فيما أكد أن المرور من المضيق "ممنوع" دون إذن إيران.

وأضاف أن "القوات الإيرانية ستتعامل بكل صرامة مع أي تعطيل أو عدم أمان لحركة السفن من جانب الجيش الأميركي، ولن نسمح بالخروج عن المسار المحدد من إيران".

ويأتي هذا بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على مضيق هرمز، مؤكداً أن بلاده ستفرض رسوماً مقابل حراسة الممر المائي الاستراتيجي.