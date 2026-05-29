ترمب يعلن رفع الحصار البحري في مضيق هرمز

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، رفع الحصار البحري في مضيق هرمز، مشددا على ضرورة إعادة فتحه فوراً أمام حركة الملاحة الدولية ومن دون أي رسوم عبور.

وقال ترمب في تصريحات صحفية، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "السفن العالقة في المضيق بسبب الحصار الذي سيتم رفعه الآن يمكنها البدء بعملية العودة"، مضيفاً أن "مضيق هرمز يجب أن يُفتح فوراً دون رسوم مرور في الاتجاهين".

وأشار إلى أن "جميع الألغام البحرية ستزال إن وجدت"، موضحاً أن القوات الأميركية "فجرت العديد منها"، فيما ستتولى إيران إزالة ما تبقى بشكل فوري.

وأكد ترمب، أن "السفن العالقة في مضيق هرمز يمكنها العودة إلى أوطانها"، مشدداً على أن "إيران يجب أن توافق على أنها لن تمتلك أبداً سلاحاً أو قنبلة نووية".

ونبه إلى أن "الغبار النووي المدفون في أعماق الأرض سيتم استخراجه بالتنسيق مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وخلص إلى أن "أي أموال لن يتم تبادلها مع إيران حتى إشعار آخر"، كاشفاً أنه سيتوجه إلى "غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن".