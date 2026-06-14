ترمب يعلن رفع الحصار البحري عن إيران بعد التوصل لإتفاق سلام

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً فتح مضيق هرمز أمام الملاحة من دون رسوم ورفع الحصار البحري الأميركي "فوراً".

وقال ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "تم إبرام الاتفاق مع إيران. تهانينا للجميع. أصرح بموجب هذا بفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور، وأصرح في الوقت نفسه بالرفع الفوري للحصار البحري الأميركي. سفن العالم، شغّلوا محركاتكم. فليتدفق النفط".

وجاء إعلان ترمب بعد وقت قصير من تصريح لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في منشور على منصة "إكس"، إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى "اتفاق سلام" يقضي بالإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، مشيراً إلى أن مراسم التوقيع الرسمية ستجري يوم الجمعة 19 حزيران/يونيو في سويسرا.

ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من تصعيد عسكري واسع بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، تخللته ضربات متبادلة وتهديدات بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، قبل أن تعلن واشنطن حصاراً بحرياً على السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية، في خطوة رفعت المخاوف من اضطراب إمدادات النفط والغاز عالمياً.