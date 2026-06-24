ترمب يعلن دخول المفتشين إلى إيران قريباً وطهران تؤكد رفضها

شفق نيوز- متابعة

تباينت التصريحات الأميركية والإيرانية، يوم الأربعاء، بشأن ملف التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية، عقب الاتفاق المؤقت المعلن بين واشنطن وطهران.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إن مفتشين أميركيين سينضمون إلى فرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية الإيرانية، مشيراً إلى أن طهران وافقت على دخول مفتشين نوويين إلى أراضيها.

وأكد ترمب، أنه "لا توجد عجلة بشأن وصولهم إلى إيران".

في المقابل، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، أن بلاده لن تبحث مسألة الوصول إلى المواقع النووية التي تعرضت لهجمات أو المواد النووية الموجودة فيها إلا ضمن اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة وبعد اتخاذ خطوات عملية لرفع العقوبات الأميركية.

كما شددت وزارة الخارجية الإيرانية على أنه "لا توجد خطة لوصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت والمواد النووية التي تعرضت للهجوم".

من جانبه، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة ستجري عمليات تفتيش في إيران قريباً، في أعقاب التوصل إلى الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران.

وتأتي هذه التصريحات وسط استمرار المشاورات بين الجانبين بشأن البرنامج النووي الإيراني وآليات الرقابة الدولية على المنشآت النووية، في وقت لا تزال فيه تفاصيل الترتيبات النهائية محل تفاوض بين الطرفين.