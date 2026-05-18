ترمب يعلن تأجيل هجوم على إيران غداً بطلب خليجي

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تأجيل هجوم على إيران كان من المقرر أن يبدأ غداً، بناء على طلب من دول خليجية، فيما وجه البنتاغون بالبقاء على أهبة الاستعداد لبدء الهجوم في حال عدم التوصل لاتفاق مع طهران.

وقال ترمب، في تصريحات صحفية تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "هناك مفاوضات جادة جرت قبل قليل بشأن إيران".

وأضاف أن "أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات طلبوا منه التريث في شن الهجوم العسكري المخطط له ضد إيران".

وأوضح أن حكام دول الخليج الثلاثة يرون أن من الممكن التوصل لاتفاق مقبول للغاية للولايات المتحدة ولدول الشرق الأوسط، مع إيران".

وأشار ترمب، إلى أن "لاتفاق الذي يرى القادة أن الولايات المتحدة ستتوصل إليه سيضمن عدم امتلاك إيران أي أسلحة نووية".

وتابع: "وجهت البنتاغون بعدم تنفيذ الهجوم الذي كان مقررا غدا على إيران احتراما لأمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات"، مردفاً: "لكنني وجهتهم أيضاً بالبقاء على أهبة الاستعداد لشن هجوم شامل على إيران إذا لم نتوصل إلى اتفاق مقبول".