ترمب يعلن "تدمير" العملة الإيرانية وينشر صور طائرات مقاتلة

شفق نيوز- واشنطن

شهدت الصفحة الخاصة بالرئيس الأميركي على منصة "تروث سوشيال"، خلال دقائق معدودة، مساء السبت، نشاطاً ملحوظاً وسريعاً، عبر نشر تدوينات مختلفة حول إيران واستعراض لصور طائرات وأخرى شخصية.

وتضمنت المنشورات، التي تابعتها وكالة شفق نيوز، صورة لمقاتلة من طراز 22 رابتور، وصورة أخرى من طراز أف أكس 15.

كما نشر صورة بيانات تظهر تراجع العملة الإيرانية، مع تعليق: ترمب يدمر العملة الإيرانية.

وأيضا، نشر صورا له وهو يقبل الصليب وأخرى يقود حملة عسكرية، لكن بمشهد من القرن الماضي.

ومساء اليوم، أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري، بأن ترمب يدرس إصدار أمر فوري بتوجيه ضربة لـ"منشآت طاقة" في إيران.

إلى ذلك، قالت "القناة 12" العبرية، إن "إسرائيل في حالة تأهب ترقباً لاحتمال شن هجوم أميركي واسع على إيران دون مشاركة إسرائيل".

أضافت القناة عن مسؤول إسرائيلي أن "الولايات المتحدة أقرب من أي وقت مضى لتجديد الحرب على إيران".

كما أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر أن "سلاح الجو يشدد استنفار الدفاعات الجوية".

وقال البيت الأبيض لـ"القناة 13" العبرية، إن "إيران ستدفع الثمن بشكل كبير إلى أن تأتي لطاولة المفاوضات".

ومساء اليوم، حذر المفاوض الإيراني السابق والمستشار السياسي محمد مرندي، من أن أي هجوم يستهدف البنية التحتية المدنية في إيران سيقابله رد يشمل البنية التحتية الحيوية في إسرائيل وعدد من دول الخليج، وربما الأردن.