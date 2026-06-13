ترمب يعلن القضاء على "الطفل المحارب" زعيم عصابة السجون الفنزويلية

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، القضاء على هيكتور روستنفورد جيريرو فلوريس، المعروف باسم "نينيو جيريرو" (الطفل المحارب)، زعيم عصابة السجون الفنزويلية "ترين دي أراجوا".

وقال ترمب على منصته "تروث سوشال": "بتوجيه مني، نفذت القيادة الجنوبية للولايات المتحدة ضربة سريعة وقاتلة لتصفية نينيو غيريرو، الزعيم سيئ السمعة لعصابة (ترين دي أراغوا)، إحدى أكثر المنظمات الإرهابية دموية على كوكب الأرض".

وأضاف: "خلال حملتي الانتخابية، تعهدتُ بطرد هؤلاء الوحوش من بلادنا، وتحقيق العدالة لعائلات ضحاياهم... وبهذا العمل، حقق الجيش الأمريكي الانتقام لهم ولعائلاتهم وأحبائهم".

وأوضح ترمب أن "هذه العملية تم تنسيقها بشكل وثيق مع أصدقائنا في فنزويلا، الذين تربطنا بهم علاقة عمل ممتازة. ونتيجة لذلك، لم يعد لإرهابيي (قطار أراغوا) ملاذ آمن في فنزويلا أو أي مكان آخر..."، دون تحديد موقع العملية.

وأرفق ترامب منشوره بمقطع فيديو قصير يظهر لقطة جوية لمبنى سقفه أخضر تحيط به أشجار قبل أن يقع انفجار ويخلّف سحابة كثيفة من الدخان، كدلالة على العملية.

وكانت محكمة في نيويورك وجهت اتهامات عام 2025 إلى هكتور روثينفورد غيريرو فلوريس، البالغ 42 عاماً، بإصدار أوامر وتوجيه وتسهيل أعمال إرهابية وعنف في الولايات المتحدة. وهو متوار عن الأنظار منذ ذلك الحين.

وشُكِّلت العصابة عام 2014 في الولاية الفنزويلية التي تحمل الاسم نفسه، وتمددت، وفقاً لتقارير استخباراتية، إلى 8 دول في أمريكا الجنوبية.

وتُتّهم عصابة "ترين دي أراغوا"، التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، بالاتجار بالبشر وتنفيذ عمليات اغتيال وخطف وسرقة وابتزاز وتهريب المخدرات.