ترمب يعلن القضاء على الرجل الثاني بتنظيم داعش

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، القضاء على أبو بلال المنكي، الرجل الثاني في تنظيم داعش، وذلك بمساعدة من الحكومة النيجيرية.

وكتب ترمب في منشور على منصة "تروث سوشال" أن القوات الأميركية والقوات المسلحة النيجيرية نفذت الليلة، وبتوجيهاته، مهمة بالغة التعقيد ومخططة بدقة للقضاء على "أخطر إرهابي في العالم" في ساحة المعركة.

وأضاف أن "أبو بلال المنكي، الذي يُعد الرجل الثاني في تنظيم داعش عالميًا، اعتقد أنه قادر على الاختباء في أفريقيا، لكنه لم يكن يعلم بوجود مصادر تتابع تحركاته".

وتابع ترمب: "لن يُرهب شعوب أفريقيا بعد الآن، ولن يُساعد في التخطيط لعمليات تستهدف الأميركيين"، مؤكدًا أن إقصاءه أدى إلى تراجع كبير في عمليات داعش العالمية.