ترمب يعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، عن التوصل لاتفاق مبدئي مع إيران، يتضمن فتح مضيق هرمز.

وقال ترمب في منشور على منصة تروث سوشيال: أنا الآن في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، حيث أجرينا للتو مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع كل من محمد بن سلمان آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، والرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، والأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن بن جاسم بن جبر آل ثاني، والوزير علي الذوادي، من قطر، والمشير سيد عاصم منير أحمد شاه، رئيس باكستان، والرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مصر، والملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، بشأن إيران".

وأضاف "وقد تم التوصل إلى اتفاق مبدئي، رهناً بإتمامه، بين الولايات المتحدة وجمهورية إيران والدول الأخرى المذكورة، كما أجريت مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي سارت بدورها على نحو ممتاز، وتجرى حاليًا مناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاقية، وسيتم الإعلان عنها قريبًا. بالإضافة إلى العديد من بنود الاتفاقية الأخرى، منها سيتم فتح مضيق هرمز".

وفي وقت سابق سابق من اليوم، أعرب مسؤولون اسرائيليون، عن قلقهم من اتفاق أميركي-إيراني لا يعالج البرنامج النووي.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن المصادر قولها، إن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تواصل مع مسؤولين أميركيين طوال مساء السبت، ويتوقع أن يتحدث مع ترمب قريباً.

وأضافت، أن القلق الاسرائيلي يتمثل بالتوصل لاتفاق مرحلي محدود لا يعالج البرنامج النووي واليورانيوم المخصب.

وأشارت المصادر الاسرائيلية، الى ان الولايات المتحدة واصلت طمأنتنا بشأن ملف اليورانيوم.

من جانبها كشفت صحيفة "هآرتس" عن مصادر، ان إسرائيل تخشى أن يصعب على واشنطن لاحقا الضغط على طهران بالملف النووي ويصعب حينها استئناف القتال.

وأضافت ان إسرائيل قلقة من التوصل إلى اتفاق مرحلي يؤجل البرنامج النووي إلى مرحلة لاحقة.

بدوره، أكد السيناتور ليندسي غراهام، أن الاعتقاد اذا ساد في المنطقة بأن الاتفاق مع إيران يسمح للنظام بالبقاء على قيد الحياة فستكون أميركا قد "صبت الزيت على الصراعات في لبنان والعراق".

‏وقال غراهام في تدوينة على منصة "اكس"، إن "الاتفاق الذي يُنظر إليه على أنه يسمح لإيران بالبقاء وامتلاك القدرة على السيطرة على المضيق في المستقبل سيضع حزب الله في لبنان والميليشيات الشيعية في العراق في وضع قوي للغاية".