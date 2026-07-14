ترمب يطلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من لبنان وسوريا

شفق نيوز- واشنطن

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، مساء الثلاثاء، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، البدء في إعادة نشر القوات الإسرائيلية خارج سوريا، وحثه على أن يفعل الشيء نفسه في لبنان.

وذكر الموقع نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن ترمب أخبر نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس الماضي، أن وجود الجيش الإسرائيلي في الأراضي السورية يخلق توترات وقد يؤدي إلى تصعيد.

وقال ترمب لنتنياهو: "إنهم لا يريدونك هناك. يجب عليك إعادة الانتشار"، مضيفاً أن الأمر نفسه ينطبق على لبنان.

وبحسب "أكسيوس"، فإن إدارة ترمب سعت لشهور إلى التوصل لاتفاق أمني جديد بين إسرائيل وسوريا، قبل أن تستنتج في نهاية المطاف أن نتنياهو لا يرغب في تقديم التنازلات التي طالبت بها.

وتشمل هذه التنازلات، الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من الأراضي السورية التي احتلها منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وفي وقت سابق من اليوم، اجتمع وسطاء أميركيون في روما مع دبلوماسيين إسرائيليين ولبنانيين لمناقشة تنفيذ الاتفاق الإطاري.

وكانت الجولة السادسة تسعى إلى ترجمة اتفاق الإطار الموقع في واشنطن أواخر حزيران/ يونيو إلى خطوات ميدانية، أبرزها إنشاء "مناطق تجريبية" في جنوب لبنان، تنسحب منها القوات الإسرائيلية تدريجياً مقابل انتشار الجيش اللبناني تحت إشراف أميركي.