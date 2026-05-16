ترمب يصعد ضد إيران.. وإسرائيل تستعد لاستئناف الحرب

شفق نيوز- واشنطن/ الشرق الأوسط

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، إيران بمواجهة "وقتاً سيئاً جداً" إذا لم تبرم اتفاقاً مع الولايات المتحدة، فيما تزامنت هذه التصريحات مع استعدادات إسرائيلية لاستئناف الحرب ضد إيران.

وذكر ترمب لقناة (بي إف إم تي في) الفرنسية: "ليس لدي أي فكرة عما إذا كانت إيران ستوقع اتفاقاً"، مهدداً في الوقت نفسه بالقول إن "إيران ستواجه وقتاً سيئاً جداً إذا لم توقع اتفاقاً، ومن الأفضل لها إبرام صفقة".

وجاء هذا الخطاب التصعيدي تزامناً مع "تحضيرات في إسرائيل لاستئناف الحرب" ضد إيران، بحسب القناة 13 العبرية، مؤكدة أن الاستعدادات "بلغت ذروتها".

وأضافت القناة، أن "إسرائيل تستعد لاستئناف ضرب الأهداف المتبقية في إيران"، مبينة أن "التقديرات في إسرائيل بتجدد الحرب مع إيران قريباً".

وفي مقابل هذا التوجه، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، تلقي بلاده رسائل من الأميركيين تبدي رغبتهم في مواصلة المحادثات بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل في المنطقة.

كما بحث وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني مع نظيره الباكستاني محسن نقوي في طهران، السبت، "العلاقات بين البلدين"، و"آفاق استئناف محادثات السلام" مع الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت وكالة "نور نيوز" الإيرانية.