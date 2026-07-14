ترمب يستبدل نسبة رسوم الـ20% على السفن بمضيق هرمز بصفقات تجارة واستثمار

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحاً أمام حركة الملاحة الدولية، باستثناء السفن الإيرانية، مؤكداً فرض حصار كامل على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها.

وقال ترمب، في تصريحات صحفية، إن "إدارته قررت استبدال نسبة 20% من الرسوم الجمركية بصفقات للتجارة والاستثمار ستبرمها دول الخليج مع الولايات المتحدة، في إطار تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الجانبين".

وأضاف أن "النفط يتدفق اليوم بوفرة غير مسبوقة بفضل القوة الهائلة للجيش الأميركي"، معتبراً أن "الإجراءات الأميركية أسهمت في ضمان أمن إمدادات الطاقة وحركة الملاحة في المنطقة".

هذا وأكد مسؤول أميركي، في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة نشرت 19 سفينة حربية في منطقة الشرق الأوسط، في خطوة تمنحها قدرة نارية وحضوراً عسكرياً كبيراً لتنفيذ الحصار البحري المفروض على إيران، بحسب ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست".

وخلال فترة الحصار السابقة، اعترضت البحرية الأميركية أو أجبرت على العودة أكثر من 140 سفينة تجارية، فيما أطلقت النار على غرف محركات 9 سفن لتعطيلها بعد رفضها الامتثال.

وتأتي هذه التطورات بعدما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، استئناف العمليات العسكرية ضد إيران وإعادة فرض الحصار البحري، بالتزامن مع تصاعد المواجهات بين الجانبين.