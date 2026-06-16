ترمب: إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي.. وفانس يكشف ملامح مذكرة التفاهم

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فجر الثلاثاء، أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي "أبداً"، فيما كشف نائب الرئيس جي دي فانس تفاصيل جديدة عن مذكرة التفاهم المرتقبة بين واشنطن وطهران.

وقال ترمب إن إيران وافقت على التخلي نهائياً عن امتلاك السلاح النووي، نافياً صحة التقارير التي تحدثت عن دفع الولايات المتحدة 300 مليون دولار لإيران، واصفاً تلك الأنباء بأنها "أخبار زائفة".

من جانبه، أوضح فانس أن مذكرة التفاهم تقع في نحو صفحة ونصف، وهي وثيقة عامة تضع إطاراً عاماً للمفاوضات المقبلة، مشيراً إلى أن الجانبين سيحتاجان إلى تسوية عدد من القضايا خلال المرحلة الفنية.

وأضاف أن الفقرة الأولى من المذكرة تنص على التزام واشنطن وطهران بالسلام في المنطقة، وأن الاتفاق يتيح لإيران الحصول على فوائد مقابل الوفاء بالتزاماتها.

وأكد فانس أن على إيران التوقف عن تمويل "المنظمات الإرهابية العنيفة" وعوامل عدم الاستقرار في المنطقة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه "لا يمكن الجزم بنسبة 100% بأن إيران ستلتزم بجميع تعهداتها".

وفي ما يتعلق بالملف النووي، قال نائب الرئيس الأميركي إن المفتشين النوويين سيعودون إلى إيران بموجب شروط إنهاء الحرب، مضيفاً أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وواشنطن ستساعدان طهران على تدمير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

كما أشاد فانس بالدور الذي لعبته قطر وباكستان في الوساطة، مؤكداً أنهما قدمتا "مساعدة كبيرة" لإنجاز التفاهم بين الجانبين.

وختم بالقول إن ترمب قد يقرر الكشف عن تفاصيل الاتفاق مع إيران قبل موعد توقيعه المقرر يوم الجمعة.