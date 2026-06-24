ترمب: إيران لن تفرض رسوماً على هرمز ولم تتلق أموالاً من واشنطن

شفق نيوز- متابعة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بعدم فرض أي رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، نافياً في الوقت نفسه تقديم أي أموال أو الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة لدى واشنطن.

وقال ترمب، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أميركية، إن "إيران أبلغت أميركا أنه لا توجد أي رسوم مطلوبة لعبور مضيق هرمز"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة لم تقدم أي أموال لإيران ولم تفرج عن أي أموال من أصولها".

هذا وبدأ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، جولة في منطقة الخليج العربي تستمر ثلاثة أيام، في أول تحرك دبلوماسي رفيع المستوى له منذ التوصل إلى الاتفاق الأميركي الإيراني الذي أنهى الحرب بين واشنطن وطهران الأسبوع الماضي.

وتأتي الجولة بعد أسابيع من غياب روبيو عن الواجهة في ملف المفاوضات مع إيران، إذ قاد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس جولة المحادثات الأخيرة مع المسؤولين الإيرانيين في سويسرا، والتي أفضت إلى الاتفاق الذي أوقف الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران بعد أربعة أشهر من اندلاعها.