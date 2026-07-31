ترمب: إيران ستقول في مرحلة ما إنها لم تعد تتحمل القصف

شفق نيوز- واشنطن

رأى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع إيران، مستدركاً بالقول: "لكنني أفقد الثقة فيهم".

وأضاف ترمب في كلمة له تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "إيران تتعرض لضربات ساحقة، وستقول في مرحلة ما إنها لم تعد تستطيع تحمل القصف الأميركي، ونحاول أن نكون لطيفين بقدر الإمكان في موقف كهذا".

وعن الاتفاق على نزع سلاح حماس، اعتبر ترمب أن هذا التطور "اختراق عظيم وخطوة كبيرة بالنسبة للشرق الأوسط، ولم يسبق لأحد أن اعتقد بإمكانية نزع سلاح الحركة".

في المقابل، واصل المسؤولون الإيرانيون التأكيد على أن طهران لا تسعى إلى الحرب، لكنها لن تتردد في الدفاع عن أراضيها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن إيران لا تزال ملتزمة بالحوار، لكنها ستواجه أي عدوان بحزم.

وتأتي تصريحات ترمب في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً مستمراً بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلن ترمب في 8 تموز/ يوليو الجاري أن وقف إطلاق النار مع إيران لم يعد سارياً.

ومنذ ذلك التاريخ نفذت القوات الأميركية عدة هجمات على أهداف إيرانية رداً على إجراءات طهران ضد السفن التجارية في مضيق هرمز.

وفي المقابل، شنت القوات الإيرانية ضربات على القواعد الأميركية في عدة دول في الشرق الأوسط، واتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم بشأن وقف العمليات القتالية.