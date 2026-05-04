ترمب: إيران استهدفت سفينة شحن كورية جنوبية

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، استهداف إيران لسفينة شحن كورية جنوبية في مضيق هرمز، مؤكداً عدم وجود أضرار بالسفن الأخرى في المضيق.

وقال ترمب: "ربما حان الوقت لكي تنضم كوريا الجنوبية إلى المهمة في مضيق هرمز".

وأضاف أن "الزوارق السريعة هو كل ما تبقى لدى الإيرانيين، وقمنا بتدمير سبعة منها".

وأشار ترمب، إلى أن إيران شنت هجمات على سفن تابعة لدول لا علاقة لها بـ"مشروع الحرية".

وخاطب الرئيس الأميركي، إيران بالقول: "إما إبرام صفقة بحسن نية أو سنستأنف القتال".

وختم ترمب، أن وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان سيعقدان مؤتمراً صحفياً صباح يوم غد.

بدوره، أكد الجيش الأميركي، أن السفن الموجودة حاليا في الخليج العربي تعود لـ87 دولة.

وأفاد مسؤول عسكري أميركي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، باستهداف سفناً تجارية وأخرى عسكرية من قبل إيران، مؤكداً ضرب 6 زوارق إيرانية صغيرة، حاولت عرقلة حركة الشحن في مضيق هرمز.

وهدد الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بإيقاف السفن المخالفة لشروطه في مضيق هرمز بالقوة، فيما أكد مسؤول أميركي أن "قواعد الاشتباك عدلت وأذن لقواتنا بضرب أي تهديد للسفن التي تعبر مضيق هرمز".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإيراني، منع سفن ومدمرات أميركية من المرور عبر مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات على تحذير طهران بأن دخول الممر المائي لا يمكن أن يتم من دون التنسيق معها.