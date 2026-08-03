ترمب يدعو لخفض أسعار النفط للمستهلكين

شفق نيوز- واشنطن

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، الشركات النفطية إلى خفض الأسعار للمستهلكين بشكل فوري.

وقال ترمب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال": قدّم مايك ويرث، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، في مقابلة مع المذيعة الرائعة ماريا بارتيرومو، جميع الأسباب التي تجعل شركته تحقق هذا النجاح الباهر. لكن الأمر الوحيد الذي أغفل ذكره هو أنه لولا عبقرية إدارة ترامب، وبعد نظرها، وقوتها، واستقرارها، لكانت صناعة النفط، وبلادنا بأكملها، في حالة يرثى لها".

وأضاف "فعلى سبيل المثال، طردوا مايك وشيفرون من فنزويلا، لكنهم عادوا الآن، أكبر وأقوى من أي وقت مضى، ويتوقعون جني ثروة طائلة، وينطبق هذا على شركات النفط الأخرى أيضاً... خفضوا أسعار النفط للمستهلكين (تجار التجزئة) الآن".