ترمب يدعو الجمهوريين لإدراج إيران في مشروع عقوبات روسيا

شفق نيوز- واشنطن

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأحد، نواب الحزب الجمهوري إلى إضافة إيران إلى مشروع قانون العقوبات المفروضة على روسيا.

وقال ترمب، إن على الجمهوريين إضافة إيران إلى مشروع قانون العقوبات على روسيا، مضيفاً: "هذا ما أراد ليندسي (عضو بارز في الحزب الجمهوري توفي قبل أسبوع) القيام به، وكان من الممكن أن يحدث".

ويُعد "قانون معاقبة روسيا" (أو مشروع قانون غراهام) حزمة تشريعية مقترحة في الكونغرس الأميركي تهدف إلى تقليص عائدات الكرملين من صادرات الطاقة التي تمول الحرب في أوكرانيا، من خلال منح الرئيس الأميركي صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية وعقوبات ثانوية على الدول والجهات التي تستورد النفط والغاز الروسيين.

ويُعتبر السيناتور الراحل ليندسي غراهام العرّاب والمُهندس الرئيسي لـ "قانون معاقبة روسيا لعام 2026" (Sanctioning Russia Act).

وقد تضاعفت الأهمية السياسية لهذا القانون كإرث تشريعي له بعد وفاته المفاجئة في تموز 2026 إثر عودته مباشرة من زيارة رسمية إلى أوكرانيا.