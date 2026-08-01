ترمب يدرس إصدار أمر فوري بقصف إيران.. واستنفار إسرائيلي

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري، مساء السبت، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس إصدار أمر فوري بتوجيه ضربة لـ"منشآت طاقة" في إيران.

إلى ذلك، قالت "القناة 12" العبرية، إن "إسرائيل في حالة تأهب ترقباً لاحتمال شن هجوم أميركي واسع على إيران دون مشاركة إسرائيل".

أضافت القناة عن مسؤول إسرائيلي أن "الولايات المتحدة أقرب من أي وقت مضى لتجديد الحرب على إيران".

كما أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر أن "سلاح الجو يشدد استنفار الدفاعات الجوية".

وقال البيت الأبيض لـ"القناة 13" العبرية، إن "إيران ستدفع الثمن بشكل كبير إلى أن تأتي لطاولة المفاوضات".

ومساء اليوم، حذر المفاوض الإيراني السابق والمستشار السياسي محمد مرندي، من أن أي هجوم يستهدف البنية التحتية المدنية في إيران سيقابله رد يشمل البنية التحتية الحيوية في إسرائيل وعدد من دول الخليج، وربما الأردن.

وتأتي تصريحات مرندي بعد تحذيرات أطلقها المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، أكد فيها أن أي هجوم يستهدف البنية التحتية الإيرانية سيقابله استهداف لجميع البنى التحتية في المنطقة.

وفي أعقاب التصريحات الإيرانية، دعت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، مواطنيها في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر والاستعداد لاحتمال إغلاق المجال الجوي وحدوث اضطرابات في حركة السفر، مشيرة إلى أن إيران والجماعات المتحالفة معها قد تستهدف مصالح أميركية أو مواطنين أميركيين في أنحاء العالم.