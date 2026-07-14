ترمب يخطر الكونغرس باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران لفتح نافذة الـ 60 يوماً

شفق نيوز - واشنطن

كشفت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أرسل إخطاراً رسمياً إلى الكونغرس يفيد باستئناف الأعمال القتالية ضد إيران في السابع من يوليو/ تموز، وهي رسالة ترى إدارته أنها تفتح نافذة جديدة مدتها 60 يوماً لاستخدام القوة العسكرية في المنطقة دون موافقة الكونغرس.

وقال ترمب في الرسالة: "أصدرتُ توجيهات بهذه العملية العسكرية تماشياً مع مسؤوليتي عن حماية الأميركيين والأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح سياستها الخارجية".

وتضمنت الرسالة تفصيلاً بالإجراءات التي اتخذها ترمب، بما في ذلك إصدار أمر بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في السابع من أبريل/ نيسان، والذي تم تمديده، وجهود إدارته للتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع.

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت بالتعاون مع إسرائيل مهاجمة إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وتطرق ترمب إلى مذكرة التفاهم التي وقعها مع إيران في 17 يونيو/ حزيران، وقال إن إيران انتهكتها بمهاجمة سفن تجارية في مضيق هرمز، مما دفعه إلى إصدار أوامر بشن ضربات جديدة على الجمهورية الإسلامية.

ومع احتدام الصراع، قال ترمب أمس الاثنين إن الولايات المتحدة ستعيد فرض حصار على الموانئ الإيرانية وستضمن بقاء مضيق هرمز مفتوحاً.

وينص الدستور الأميركي على أن الكونغرس وحده، وليس الرئيس، هو من يملك سلطة إعلان الحرب. ومع ذلك، كثيراً ما يقول رؤساء أميركيون إن من حقهم إصدار أوامر بشن عمليات عسكرية قصيرة الأمد دون موافقة المشرعين من أجل الحفاظ على أمن الولايات المتحدة.

وينص قانون صلاحيات الحرب على أن يبلغ الرئيس الكونغرس في غضون 48 ساعة من بدء أي أعمال قتالية، ويتضمن أن أي عمل عسكري يبدأ دون موافقة الكونغرس يجب أن يتم إنهاؤه في غضون 60 يوماً.