ترمب يحث شركات النفط الكبرى على خفض أسعار الوقود

شفق نيوز - واشنطن

حثّ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، شركات النفط الكبرى في بلاده على خفض أسعار وقود البنزين، متوخياً سرعة أكبر في تراجع الأسعار تزامناً مع الانفراجة اللوجستية الأخيرة في مضيق هرمز.

وشهدت أسعار الوقود في السوق الأمريكية صعوداً مستمراً على مدار الأشهر الأربعة الماضية، مدفوعة بتصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثر سلاسل الإمداد.

وفي تصعيد لافت لوتيرة الضغط السياسي، أعلن ترمب أنه أصدر توجيهات إلى وزارة العدل الأمريكية لفتح تحقيقات موسعة مع شركات النفط التي تبدي تباطؤاً في خفض أسعار البيع بالتجزئة، مشدداً على ضرورة أن تنعكس مؤشرات تراجع النفط الخام عالمياً على المستهلك المحلي بوتيرة أسرع بكثير مما هي عليه الآن.