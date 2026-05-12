ترمب يتوقع "انهيار" الاقتصاد الإيراني: الصراع سيُحسم معها دون الحاجة لاستعجال

شفق نيوز- واشنطن

توقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، "انهيار" الاقتصاد الإيراني تحت وطأة الضغوط الناجمة عن حصار موانئها، مؤكداً من جانب آخر أن الصراع سيحسم معها دون الحاجة إلى استعجال، خاصة وأنها تتعرض لعزل يحرمها من مصادر الإيرادات.

وقال ترمب في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز: "لن نتسرع في أي شيء يخص إيران فلدينا حصار، ونتوقع انهيار الاقتصاد الإيراني تحت وطأة الضغوط الناجمة عن حصار موانئها".

ورأى أن "هذا الصراع سيحسم دون الحاجة إلى استعجال خصوصاً أن إيران تتعرض لعزل يحرمها من مصادر الإيرادات"، مقدّراً أن "الضربات الأميركية أضعفت بشكل حاد قيادات إيران العسكرية وقدراتها".

وأكد الرئيس الأميركي أن "الولايات المتحدة تجري اتصالات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين، ولسنا في عجلة من أمرنا للتوصل إلى اتفاق"، مستدركاً بالقول: "نحن بحاجة للتحرك بسرعة نحو اتفاق مع إيران لكن لن نتسرع".

وأضاف ترمب: "واثق أن إيران ستتخلى عن تخصيب اليورانيوم وعن أي مسار يفضي إلى امتلاك سلاح نووي، فهي ستوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 100%، وسنحصل على (الغبار النووي)، وكل ذلك مجرد مسألة وقت مع تصاعد الضغوط".

وفي سياق ذي صلة، قال وزير الحرب الأميركي بيت هيجسيث، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بوقف إطلاق النار مع إيران حتى هذه اللحظة.

وأضاف أن وقف إطلاق النار "يعني في جوهره توقف إطلاق النيران، ونحن نعلم أن هذا الأمر قد تحقق بالتزامن مع سير المفاوضات".

وتابع: "هناك العديد من المناقشات المتنوعة التي تجري حالياً مع فريقنا التفاوضي. أنا أحضر تلك المناقشات أثناء انعقادها، وأطلع على المسودات المختلفة ووجهات النظر المتعددة، لذا، فهو وضع بالغ الديناميكية".

وأردف: "قد تكون التسوية التفاوضية هي النتيجة النهائية، وهي تسوية تضمن عدم امتلاك إيران لقدرات نووية؛ ومن منظور وزارة الحرب، فإننا هنا لتقديم الدعم اللازم لتلك الخيارات".

من جهته، قال القائم بأعمال المراقب المالي بوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، جولز هيرست، الثلاثاء، إن تكلفة حرب إيران بلغت 29 مليار دولار حتى اللحظة، ارتفاعاً من 25 مليار دولار، وهو التقدير الذي قدمه نهاية نيسان/ أبريل.

وأضاف هيرست: "نرى الآن أن الرقم أقرب إلى 29 مليار دولار، حتى اللحظة؛ ويعود ذلك إلى التكاليف المحدثة لإصلاح المعدات واستبدالها، فضلاً عن التكاليف التشغيلية العامة اللازمة لإدامة وجود القوات والأفراد في مسرح العمليات".