ترمب يتوعد إيران بـ"الحرية بلس" إذا انهارت المفاوضات

شفق نيوز- واشنطن

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، إيران، باتخاذ إجراءات ضمن "مسار مختلف"، على حد وصفه، في حال فشل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط.

وقال ترمب، للصحفيين، في البيت الأبيض: "سنسلك مسارًا مختلفًا إذا لم يتم توقيع جميع الاتفاقيات وإتمامها... قد نعود إلى مشروع الحرية إذا لم تتحقق الأمور".

وأضاف: "لكنه سيكون مشروع (الحرية بلس)، أي مشروع الحرية بالإضافة إلى أمور أخرى"، دون أن يكشف أو يحدد طبيعة الأمور التي يقصدها.

يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد القيادة المركزية الأميركية أن القوات المنتشرة في أنحاء المنطقة تظل على أهبة الاستعداد لتنفيذ مهامها الموكلة إليها من جانب القيادة.