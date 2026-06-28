ترمب يتوعد طهران بعد ضربات أميركية جديدة.. وإيران تعلن الرد في الخليج

شفق نيوز ـ واشنطن/ طهران

شنّت الولايات المتحدة ضربات جوية جديدة على مواقع داخل إيران، يوم الأحد، رداً على هجوم بطائرة مسيرة استهدف ناقلة نفط قرب مضيق هرمز، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد بضرب مواقع عسكرية أميركية في الكويت والبحرين.

وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، إن قواتها نفذت ضربات إضافية ضد أهداف متعددة داخل إيران في 27 حزيران، بتوجيه من الرئيس دونالد ترمب، بعد استهداف الناقلة M/T Kiku التي ترفع علم بنما، وكانت تبحر قرب مضيق هرمز وعلى متنها أكثر من مليوني برميل من النفط الخام.

وأضافت سنتكوم أن الهجوم على الناقلة جاء بعد يوم من ضربات أميركية سابقة نُفذت رداً على استهداف السفينة M/V Ever Lovely، معتبرة أن طهران اختارت مواصلة التصعيد بدلاً من الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب البيان الأميركي، استهدفت الضربات بنى مراقبة عسكرية إيرانية، وأنظمة اتصالات، ومواقع دفاع جوي، ومنشآت لتخزين الطائرات المسيرة، وقدرات مرتبطة بزرع الألغام البحرية.

وأكدت القيادة المركزية أن حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز مستمرة، وأن القوات الأميركية تبقى في حالة يقظة وجاهزية قتالية.

وفي منشور على منصته تروث سوشيال، حذّر ترمب إيران من مواصلة التصعيد، قائلاً إن واشنطن قد تضطر إلى "إكمال المهمة عسكرياً" إذا استمرت الهجمات.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن الضربات الأميركية استهدفت خمسة مواقع ساحلية في جنوب إيران.

وقال الحرس الثوري إنه رد باستهداف ثمانية مواقع للجيش الأميركي في قاعدة علي السالم الجوية بالكويت ومقر الأسطول الخامس الأميركي في البحرين.