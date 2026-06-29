ترمب يتحدث عن "تقدم جيد" في نزع السلاح النووي الإيراني

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء اليوم الاثنين، أن واشنطن تحقق تقدماً جيداً للغاية في "معركة" نزع السلاح النووي الإيراني.

وقال ترمب في تصريحات صحفية، إن الفريق الأميركي يستعد للمغادرة إلى قطر، مرجحاً أن يكون اجتماع الدوحة يوم غد الثلاثاء، "مهماً".

وأضاف، أن أسعار النفط في انخفاض حاد وتواصل الانخفاض.

بالمقابل، أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عن ترحيبه بالحوار لضمان المصالح الوطنية، فيما أكد عدم تقديم أي تنازلات في المفاوضات.

وقال بزشكيان في تصريحات صحفية، إن إيران "أصبحت قوة مؤثرة في المعادلات الإقليمية والدولية والعدو عجز عن إخضاعنا رغم الضغوط".

وأوضح، أن المفاوضات مع واشنطن خلقت فرصا اقتصادية وخففت حدة التوتر في المنطقة لا سيما في لبنان.

وفي وقت سابق، أعلن ترمب، أن طهران طلبت عقد اجتماع سيُعقد غداً في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن "إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً".

وأضاف أن "إيران طلبت عقد اجتماع، وسيُعقد غداً في الدوحة"، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

هذا وأفاد مصدر مطلع على المحادثات بين واشنطن وطهران، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن فرقاً فنية من إيران والولايات المتحدة ستجتمع في العاصمة القطرية الدوحة خلال الأيام المقبلة، لبحث آليات تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.

وقال المصدر، بحسب وكالة "رويترز"، إن الفرق الفنية مكلفة بمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، مشيراً إلى أن الوسطاء أنشأوا قنوات اتصال خاصة لاحتواء أي حوادث محتملة وخفض التصعيد بين الطرفين.