ترمب يبلغ الكونغرس بنيته رفع تصنيف سوريا من قائمة الإرهاب

شفق نيوز- واشنطن

أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الكونغرس، بنيته رفع تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في خطوة تمهد لإنهاء إدراجها على القائمة بعد أكثر من أربعة عقود.

وأعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جيم ريش، يوم الخميس، أن ترمب أخطر الكونغرس بقراره، واصفاً الخطوة بأنها "تاريخية"، ومعرباً عن أمله في أن تمنح السوريين "فرصة للتعافي والازدهار وتجاوز حقبة القمع في عهد الأسد".

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بدء الإجراءات الرسمية لإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأبلغ الكونغرس بذلك، موضحاً أن القرار سيدخل حيز التنفيذ خلال 45 يوماً ما لم يعترض عليه المشرعون، وهو أمر وصفته تقارير بأنه غير مرجح.

وقال روبيو إن رفع التصنيف "خطوة تاريخية" ستسهم في فتح الباب أمام التجارة والاستثمار الدوليين، وتوفر لسوريا فرصة لإعادة الإعمار وبدء مرحلة جديدة.

وجاء الإعلان بالتزامن مع لقاء ترمب والرئيس السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المنعقدة في تركيا، والتي دُعي إليها الرئيس السوري.

ومنذ توليه السلطة في ديسمبر / كانون الأول 2024، سعى أحمد الشرع إلى إعادة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة بعد سنوات من القطيعة خلال حكم بشار الأسد.

ويأتي الانفتاح الأميركي رغم استمرار التحفظات الإسرائيلية على السلطة الجديدة في سوريا، إذ واصلت إسرائيل منذ إطاحة الأسد أواخر عام 2024 تنفيذ غارات داخل الأراضي السورية وتوسيع انتشار قواتها في جنوب البلاد.

كما دعا ترمب السلطات السورية الجديدة إلى تحقيق السلام مع إسرائيل، في وقت أجرى فيه الجانبان مباحثات بوساطة أميركية أسفرت عن تفاهمات محدودة بشأن آلية تنسيق مشتركة، من دون التوصل إلى اتفاق أوسع.

وتأمل دمشق في أن يسهم رفع التصنيف والعقوبات في جذب الاستثمارات والحصول على دعم دولي لإعادة إعمار البلاد بعد سنوات الحرب.