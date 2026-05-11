ترمب يبدي "إحباطه" من كورد إيران ويؤكد: وقف إطلاق النار ضعيف
شفق نيوز- واشنطن
أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، إحباطه من كورد إيران، فيما بين أن وقف إطلاق النار "ضعيف".
وقال ترمب في كلمة له: الإيرانيون قدموا العديد من الوثائق ثم تراجعوا عنها، ولا أحد يريد أن يكون رئيسا في إيران.
وأضاف أن: التوصل لاتفاق مع إيران ممكن"، مبينا أن "إيران أطلقت أكثر من 100 صاروخ بعيد المدى.
وتابع: لا يمكن للإيرانيين الحصول على سلاح نووي لأنهم سيستخدمونه بعد ساعة من الحصول عليه.
وعن هرمز، بين: الصين تحصل على 40% من نفطها عبر مضيق هرمز.
وأشار إلى أن: وقف إطلاق النار مع إيران ضعيف للغاية، فهي تتفق مع واشنطن وتتراجع.
ولفت إلى أنه "محبط" من كورد إيران.