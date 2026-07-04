ترمب: أوقفنا محادثات ايران لمدة أسبوع لحين انتهاء مراسم تشييع خامنئي

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، عن إيقاف المحادثات مع إيران لمدة أسبوع لحين انتهاء مراسم تشييع المرشد الراحل علي خامنئي.

وقال ترمب في تصريح لموقع "أكسيوس" الأميركي: "لن يطلق أي من الطرفين النار على الآخر خلال فترة تشييع خامنئي".

وأضاف أن "الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق".

وأوضح ترمب: "أتابع مراسم تشييع خامنئي وبإمكاننا القضاء على الجميع لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب منه عقد اجتماع بالبيت الأبيض، مبيناً أن اللقاء قد يتم عقده في وقت مبكر الأسبوع المقبل.

وأوضح الرئيس الأميركي: نتنياهو يعرف من هو الزعيم وعلاقتنا جيدة جدا.

من جانبها، أشارت القناة 15 الإسرائيلية، إلى أن ترمب طلب عدم تفجير الوضع في لبنان حتى لا تتعرقل الاتصالات التي يجريها مع إيران.

وأكدت، أن نتنياهو طلب تأجيل العملية بمنطقة علي الطاهر جنوبي لبنان بطلب من ترمب.