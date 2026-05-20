ترمب: ننتظر من إيران ردا مناسبا لتجنب تصعيد أكبر

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، بأنه ينتظر من إيران ردا مناسبا لتجنب تصعيد أكبر، مبيناً أنه إن لم نحصل على إجابات صحيحة من إيران ستمضي الأمور بسرعة.

وقال ترمب، في تصريحات صحفية، إن "إيران دولة مهزومة ونأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق معها وسيكون ذلك عظيما للجميع"، مبيناً أنه "لن أرفع أي عقوبات عن إيران حتى نتوصل إلى اتفاق".

وتابع ترمب: "لا أمنح إيران أي إعفاء نفطي حتى توقع اتفاقا ولم نعرض تقديم ذلك"، مشدداً بالقول "إن لم نحصل على إجابات صحيحة من إيران ستمضي الأمور بسرعة فائقة ونحن جميعا على أهبة الاستعداد للتحرك".

وأكمل ترمب: "في إيران أشخاص أذكياء وموهوبون ونأمل أن يبرموا صفقة جيدة للطرفين، وإذا حصلنا على إجابات صائبة بنسبة 100% من إيران فإننا سنوفر الكثير من الوقت والجهد والأرواح".

وبين ترمب، أن "الأمور قد تمضي بسرعة شديدة أو قد تستغرق بضعة أيام لكنها قد تنتهي بسرعة هائلة أيضا"، مشيراً إلى أنه "إذا استطعنا تفادي الحرب في إيران بتأجيل القرار بضعة أيام وتجنب القتل سأفعل ذلك".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قال في وقت سابق من اليوم، إن المفاوضات مع إيران في "المراحل النهائية"، متوعداً في الوقت نفسه طهران بـ"أمور قاسية" في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

في المقابل، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي رأس وفد بلاده في المفاوضات التي استضافتها إسلام آباد، الشهر الماضي، إن "التحركات الواضحة والخفية للعدو، تُظهر أنهم يسعون إلى جولة جديدة من الحرب"، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي ظل الضغوط التي يواجهها للتوصل إلى تسوية تفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، أعرب الرئيس الأميركي في وقت سابق عن أمله في أن يكون إنهاء الحرب عبر اتفاق "أمراً قريب المنال".