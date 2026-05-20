ترمب: نتنياهو سينفذ ما أريده بشأن إيران ولستُ مستعجلاً لفتح هرمز

شفق نيوز- واشنطن

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، عن وجود توافق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن الأخير "سيفعل ما يراد منه" بشأن إيران.

وقال ترمب في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز: "أنا ونتنياهو متوافقان، وهو سيفعل ما أريد منه بشأن إيران، ولو كنت رئيساً لإسرائيل لما تعاملت مع نتنياهو بهذه الطريقة السيئة".

وأضاف: "لا أستعجل الأمور بشأن إيران ولا أريد سقوط المزيد من القتلى، وسنفتح مضيق هرمز بشكل فوري".

وأوضح الرئيس الأميركي: "تم محو إيران، وقواتنا قامت بعمل رائع ومذهل هناك، وسيطرنا على إيران وفقدنا 13 شخصاً فقط".

ولفت ترمب، إلى أن "إيران مهزومة هزيمة ساحقة فقد قضينا عليها ودمرناها وستشهدون العديد من الأمور المذهلة".

وتابع أن "هناك الكثير من الغضب اليوم، في إيران لأن مستوى المعيشة سيئ، ولا أفكر مطلقاً بانتخابات التجديد النصفي حين أدرس ملف إيران ولست مستعجلاً للتوصل إلى اتفاق".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، أنها أجبرت 90 سفينة على تغيير مسارها ضمن عمليات الحصار البحري المفروض على إيران، فيما أكدت طهران أن عبور السفن عبر مضيق هرمز سيكون "آمناً وسهلاً" بعد التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.

وكان ترمب، قد أعلن، الاثنين الماضي، تأجيل هجوم على إيران كان من المقرر أن يبدأ أمس الثلاثاء، بناء على طلب من دول خليجية، فيما وجه البنتاغون بالبقاء على أهبة الاستعداد لبدء الهجوم في حال عدم التوصل لاتفاق مع طهران.

وتتهم واشنطن طهران بإغلاق مضيق هرمز فعلياً أمام جزء كبير من حركة الملاحة البحرية، رداً على الهجمات الأميركية والإسرائيلية التي بدأت في 28 شباط/ فبراير الماضي، وهو ما تسبب باضطراب واسع في إمدادات الطاقة العالمية.