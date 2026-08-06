ترمب يرد على "واشنطن بوست": نبني أكبر مصانع الذخائر في تاريخ أميركا

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر، مؤكداً أن بلاده تبني أكبر عدد من مصانع الذخائر في تاريخها.

وأضاف ترمب، أن إدارته ستسعى إلى إصدار أحكام بالسجن بحق مسربي ما وصفها بـ"التصريحات الخائنة".

وفي وقت سابق، اليوم، نفى البيت الأبيض تقريرا نشرته صحيفة "واشنطن بوست" تحدث عن تصاعد استياء الرئيس الأميركي دونالد ترمب من وزير الحرب بيت هيغسيث بسبب نقص الذخائر، مؤكداً أن ما ورد في التقرير "غير صحيح".

وكانت "واشنطن بوست" نقلت عن مصادر مطلعة أن ترامب طلب من هيغسيث توضيحات بشأن تراجع مخزونات الذخائر، ولا سيما الصواريخ بعيدة المدى ومنظومات الدفاع الجوي، وتأثير ذلك في الخيارات العسكرية الأميركية تجاه إيران.

ووفقًا للصحيفة، فإن إحباط الرئيس الأميركي من وزير الحرب ازداد بعدما تبين أن نقص الذخائر حد من قدرة الولايات المتحدة على تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ضد إيران.

وأضاف التقرير أن ترامب كان يعتقد أن مشكلة مخزونات الذخائر قد عولجت، قبل أن يكتشف خلال مناقشات داخلية أن النقص لا يزال قائما، الأمر الذي أدى إلى توتر داخل الإدارة بشأن جاهزية الجيش الأميركي.

في المقابل، رفض البيت الأبيض هذه الرواية، نافيا وجود خلاف بين ترامب وهيغسيث بشأن إدارة الملف العسكري أو مخزون الذخائر، كما نفى وزير الحرب صحة التقارير التي تحدثت عن مواجهة أو توبيخ من الرئيس.

وتأتي هذه التقارير في وقت يواصل فيه الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن حجم الذخائر المستخدمة خلال الحرب مع إيران، وسط تحذيرات من أعضاء في الكونغرس بشأن تأثير ذلك على المخزونات العسكرية الأميركية.