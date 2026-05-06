ترمب: من غير المرجح إرسال ويتكوف وكوشنر للمفاوضات مع إيران

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إن إرسال مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لإدارة المحادثات مع طهران "أمر غير مرجح".

وأوضح ترمب في تصريحات لشبكة "بي بي إس" PBS، بالقول: "أعتقد أننا قادرون على إنجاز الأمر هنا، وربما نُخصص اللقاء الختامي لمراسم التوقيع في مكان ما".

ورأى الرئيس الأميركي أن التوصل إلى اتفاق مع إيران "أمر محتمل" قبل زيارته المرتقبة إلى الصين الأسبوع المقبل.

وعبّر ترمب عن اعتقاده أن "هناك فرصة جيدة جداً لانتهاء الأمر"، محذراً في الوقت نفسه: "إذا لم ينتهِ، فسيتعين علينا العودة لقصفهم بقوة شديدة".

وذكر أن الخطة المقترحة تتضمن نقل اليورانيوم الإيراني إلى الولايات المتحدة، كجزء من بنود الاتفاق الجديد.

وفي وقت سابق من اليوم، رجح ترمب موافقة طهران على الاتفاق لفتح مضيق هرمز، محذراً من "قصف أكبر" في حال عدم الموافقة.

كما علق ترمب، الأربعاء، مشروع الحرية، وهو تحرك عسكري يهدف لحماية السفن في مضيق هرمز، مشيراً إلى تقدم في المفاوضات مع إيران وإلى طلب من باكستان ودول أخرى.

وكان مسؤولون أميركيون أفادوا، الأربعاء، بأن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب.