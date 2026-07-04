ترمب: منحنا إيران مهلة أسبوع لإقامة مراسم جنازة خامنئي

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، إن الولايات المتحدة منحت إيران مهلة لمدة أسبوع لوقف العمليات العسكرية من أجل إقامة مراسم جنازة المرشد السابق علي خامنئي، مؤكداً أن القرار جاء "من منطلق اللطف".

وأشار ترمب، إلى أن الجانب الإيراني "يتطلع بشدة ويسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية" مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن واشنطن حسمت المواجهة مع فنزويلا في يوم واحد، ووجهت ضربات قاسية للغاية لإيران.

وفي الشأن الداخلي، أكد ترمب أن "العصر الذهبي للولايات المتحدة بدأ بالفعل، وما زلنا في نقطة الانطلاق"، معتبراً أن بلاده "قدمت للبشرية من الخير والإسهامات الإيجابية أكثر من أي دولة أخرى في العالم".

واتهم الرئيس الأميركي الحزب الديمقراطي بالسعي إلى إجراء تعديلات من شأنها "إنهاء فرص الجمهوريين في الفوز بأي انتخابات مقبلة"، محذراً من أن "الهوية الأميركية تواجه هجوماً متجدداً مع عودة الخطر الشيوعي إلى البلاد بعد عقود من حسم الحرب الباردة".

وأضاف أن "قادمين جدداً إلى الولايات المتحدة يعتنقون أفكاراً شيوعية تتعارض مع نمط الحياة الأميركي والنجاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "الخلاف ليس سياسياً بشأن الضرائب واللوائح، بل هو مواجهة مع الشيوعية التي تمثل تهديداً مميتاً للحرية".