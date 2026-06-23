ترمب: مفتشو الطاقة الذرية سيكونون على الأرض في إيران

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، إن "المفتشين التابعين للوكالة الذرية سيتواجدون على الأرض في الوقت المناسب"، في إشارة إلى مهام التفتيش الأممية للمواقع النووية الإيرانية.

وأضاف ترمب أن الولايات المتحدة تعمل على إبرام اتفاق نهائي مع إيران، فيما اعتبر أن طهران "مخطئة" بشأن عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتابع الرئيس الأميركي: "لا داعي للعجلة في إرسال المفتشين النوويين إلى إيران".

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم وزارة ‌الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن طهران لم تعقد اجتماعاً مع المدير العام للوكالة ⁠الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في سويسرا، ولا تخطط للسماح للوكالة بتفتيش للمنشآت النووية الإيرانية المتضررة.

وذكر بقائي أنه لا يوجد ‌بروتوكول ⁠لعمليات تفتيش كهذه، مضيفاً أن إيران ستواصل الوفاء بالتزاماتها الحالية بصفتها ⁠عضواً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وبموجب ⁠اتفاقية الضمانات المبرمة مع وكالة ⁠الطاقة الدولية الذرية.

وتتعارض تصريحات بقائي مع ما أعلنه نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، عقب المحادثات الأميركية الإيرانية في سويسرا، حيث قال إن المحادثات أسفرت عن اتفاق يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة مواقع إيرانية.

وقام مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارات متقطعة إلى إيران منذ الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران لمدة 12 يوماً ضد إيران في عام 2025، إلا أنه لم يتم منحهم إذن بالوصول إلى مواقع تخصيب اليورانيوم التي استهدفتها الولايات المتحدة خلال تلك الحرب.